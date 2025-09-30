Analizarán expertos actuación de municipales tras muerte de un detenido, sin elementos de fuerza excesiva

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes informó que dentro de la investigación por la muerte de un sujeto que estaba siendo detenido por agentes municipales, no existen de momento elementos que indiquen que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la autoridad.

No obstante, aseguró que la evidencia recabada se analizará por expertos para determinar si hubo algún abuso de la autoridad.

Explicó que la causa de muerte del individuo fue un edema pulmonar, provocado por el nivel de alcohol que tenía en la sangre y el esfuerzo que hizo durante la resistencia al arresto.

Heliodoro Araiza recordó que dentro de la investigación se establece que agentes municipales arribaron a un domicilio de la colonia Granjas para atender un reporte de violencia familiar.

Al arribar al lugar, se encontró a un sujeto en calidad de intoxicado que presuntamente había agredido a su madre, uno de los elementos intentó detenerlo y al haber resistencia se pidió de apoyo de más elementos.

Al colocarle las esposas, se percataron de que el detenido ya no tenía movimiento y al tomarle el pulso por paramédicos, se constató que ya no tenía signos vitales.

Al respecto, reiteró que la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha tenido total disposición para colaborar con la investigación.