Amenaza de bomba en pleno concurso de Bandas de Guerra del COBACH 2

Mientras se realizaba un concurso de Bandas de Guerra en el plantel 2 del Colegio de Bachilleres, se recibió una llamada de amenaza de bomba.

El Cobach ubicado sobre la calle décima y J.J calvo en la colonia Santa Rosa fue rodeado de policías y bomberos.

Los especialistas en explosivos ingresaron en búsqueda de algún artefacto, pero no se localizó nada.

Fueron evacuados más de 600 personas en el lugar; Indican que unas personas a bordo de Nissan Sentra fueron los que reportaron el aparato explosivo.

octubre 4, 2025 1:53 pm

