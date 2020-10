Alertan de página web fraudulenta que ofrece el servicio de constancia de antecedentes penales

La Fiscalía General del Estado exhorta a la ciudadanía a no caer en engaños al realizar el trámite para la solicitud de Constancias de Antecedentes Penales, a través de páginas apócrifas que ofrecen el servicio en línea.

La página “www.cartadeantecedentes.com”, dice ofrecer el servicio de manera rápida y eficaz, pero no es así, ya que busca estafar a las personas obteniendo datos personales y el dinero de sus víctimas; la única manera de obtener dicho documento en el estado de Chihuahua, es a través de la página oficial de ésta Dependencia: fiscalía.chihuahua.gob.mx, siguiendo unos sencillos pasos:

1. Llene su solicitud en la página: fiscalía.chihuahua.gob.mx.

2. Revise su correo electrónico donde recibirá un número de referencia.

3. Pague su constancia con el número de referencia, a través de los medios alternos como: Oxxo, Walmart, Smart, Soriana, Alsuper, Extra, Del Río y Elektra.

4. Acuda a las instalaciones de la Dependencia para continuar con el proceso, en un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, presentando los siguientes documentos:

• Acta de nacimiento (original y copia)

• Comprobante de domicilio (original)

• Identificación oficial con fotografía (original)

• Comprobante de pago (original)

Es importante mencionar, que NO se dará acceso a acompañantes, NO habrá servicio de copiadora y NO se realizarán préstamos de bolígrafos o plumas.

El interesado(a) DEBERÁ ACUDIR CON CUBREBOCAS, o se le negará el servicio, por su seguridad y la de quienes le rodean.