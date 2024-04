Alerta SSPE por nueva modalidad de robo a través de redes sociales

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emite una alerta a la ciudadanía ante una nueva modalidad de robo de identidad en redes sociales que se emplea para cometer los delitos de extorsión y fraude.

Esta nueva forma de engaño opera de la siguiente manera: los ciberdelincuentes envían mensajes desde cuentas previamente comprometidas o robadas a contactos de confianza, solicitando colaboración en un supuesto concurso o actividad. El mensaje puede incluir una petición inocente, como el apoyo con un ‘Me Encanta’ en algún concurso inexistente.

El mensaje típicamente incluye un enlace sospechoso, como el siguiente: [Ejemplo de enlace sospechoso: Facebooksemanasantafestmxli.filesusr.com/html/d951eb_975d47f0ac266cb e347c376d4cbaf9d7.html?9357649*a2FjazExQGdtYWlsLmNvbQ==*http://w ww.ibaebc.com.mx/**Facebook-]

Al hacer clic en este enlace, se solicitará iniciar sesión en la cuenta de Facebook y proporcionar información personal. Una vez entregada esta información, los estafadores envían un mensaje a través de WhatsApp indicando que has caído en una trampa, y posteriormente proceden a extorsionar y robar haciendo uso de tu cuenta en plataformas.

Para evitar ser víctima de este tipo de fraude, la Policía Cibernética ofrece las siguientes recomendaciones:

• No ingreses a enlaces desconocidos

• Activa la autenticación en dos pasos en todas tus redes sociales

• No compartas códigos de verificación

• No compartas información personal

Cabe destacar que esta modalidad fue identificada gracias a reportes ciudadanos.

Ante cualquier duda o situación sospechosa de amenaza cibernética, se invita a la ciudadanía a contactar a la Unidad de Policía Cibernética a través del número telefónico 614-429-3300 ext. 10955, el número directo 614-429-7315, a la cuenta de WhatsApp 656-280-9562 o mediante correo electrónico a ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.