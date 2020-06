Alerta FGE por correo falso sobre multas por no usar mascarilla o cubrebocas

Con la finalidad de prevenir delitos electrónicos durante la temporada de pandemia, la Fiscalía General del Estado alerta por un mensaje que llega vía correo electrónico, donde se asegura que el Gobierno Federal o la Secretaría de Salud multará con 500 pesos por no usar mascarilla o cubrebocas en espacios cerrados y abiertos.

Este mensaje es un fraude, con modalidad de Phising, donde se utilizan apócrifamente logos de Gobierno Federal, así como enlaces y formularios que redirigen a otros sitios falsos. La tipografía, colores y el diseño y no van de acuerdo con las normas de imagen de las autoridades.

“Es importante que los usuarios de internet, conozcan las características de un correo falso, así como las recomendaciones que emiten los tres órdenes de gobierno con el fin de caer en engaños por desconocimiento, donde generalmente, se solicitan depósitos económicos donde se afecta el patrimonio”, comentan Analistas informáticos de FGE.

Dichos mensajes provienen de correos con dominios totalmente distintos a los oficiales; contienen destinatarios genéricos (Sr., Sra, vecinos), contienen enlaces a otros sitios sospechosos, así como formularios para la obtención de datos personales y contraseñas; mezclan tipografías, colores; tienen faltas de ortografía; usan logotipos de instituciones gubernamentales y empresas; solicitan dinero por trámites; por mencionar algunas características del Phising.

Cabe mencionar que en esta entidad, el Gobernador Javier Corral Jurado, dio a conocer el primero de junio el decreto para la reactivación económica y se contemplan las principales obligaciones y condiciones de reapertura para las empresas en general y también se establecen las medidas de carácter obligatorio para todos los ciudadanos.

En este sentido, el mandatario expresó: “El uso del cubrebocas será cuando se sale a la calle, en el transporte público, o en un centro de trabajo, durante toda la jornada de trabajo,ya que es un instrumento esencial, estratégico y fundamental de las recomendaciones sanitarias emitidas por el Sistema Estatal de Salud”.

A pesar de que su uso es obligatorio como medida sanitaria, al no llevar equipo de protección personal, las autoridades exhortan a su instrumentación, sin embargo, ello no amerita una sanción, ya que no es falta administrativa ni penal, por lo que si usted recibe correos electrónicos o mensajes en redes sociales, puede reportarlas a delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx o a pasaeldato.gob.mx

Finalmente, integrantes de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense recomiendan evitar hacer caso de dichos correos, verificar la información en fuentes oficiales, y evitar abrir enlaces sospechosos que redireccionen a otros sitios, y además, no depositar dinero o realizar transferencias bajo ninguna circunstancia cuando se detecten contenidos similares.