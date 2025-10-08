Alerta FGE Occidente por robos tras hacer retiros de los bancos

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, alerta a la población en general para evitar ser víctimas de robo al acudir a alguna institución bancaria a retirar dinero, ante casos recientes que se han registrado en que víctimas son despojados de cantidades importantes.

Las investigaciones ministeriales establecen hasta el momento, que, en dos casos recientes, los usuarios se dirigieron a sus vehículos después de salir de la institución bancaria y al momento en que se disponían a abordarlos, se les acercaron personas haciéndoles saber que una de las llantas estaba ponchada.

Al descender del vehículo y ver que efectivamente uno de los neumáticos se encontraba sin aire, es el momento en el que los delincuentes, entre ellos una mujer, aprovechan para apoderarse del dinero y los objetos de valor que las víctimas dejan dentro de los vehículos.

Este modus operandi se ha repetido en al menos dos ocasiones, por lo que se alerta a la ciudadanía a extremar precauciones al momento de acudir a realizar alguna transacción a las instituciones bancarias.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

Se ponen a disposición algunas recomendaciones para no ser víctima de estos ilícitos.

• No acudas en horarios o rutas fijas.

• No traslades para depósito o retiro, grandes cantidades de dinero.

• Procura acudir acompañado de algún familiar o persona de confianza.

• Mantente atento al entorno.

• No aceptes ayuda de desconocidos.

• Si la operación es a través de cajero automático, no muestres ni diga contraseñas a extraños.

• Al abordar el vehículo evite hablar con extraños y si sospechas de algo, llamar de inmediato al 911.