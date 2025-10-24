Alcanza FGE 123 personas identificadas del crematorio ‘Plenitud’

• Por este hecho se han acumulado 85 denuncias por fraude

La Fiscalía General del Estado mantiene el trabajo ininterrumpido para individualizar a las personas sin vida localizadas en las instalaciones del crematorio “Plenitud” el pasado 26 de junio, por lo que hasta esta fecha suman 123 identificaciones.

A través de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, se notificó a 116 familias de estas identificaciones, y en las próximas horas se continuará con las notificaciones.

De las familias a las que ya se les notificó y entregó el cuerpo de su ser querido, 85 han interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

En seguimiento al compromiso de la Fiscalía General del Estado y de las instituciones involucradas, se continuará con estos trabajos de manera conjunta, a la par de brindar atención psicológica, información y asesorías, a los deudos afectados que así lo requieran.