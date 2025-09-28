Adultos mayores sufren accidente en carretera a Delicias por pavimento mojado

Dos adultos mayores sufrieron una volcadura cuando circulaban por la carretera Chihuahua-Delicias, a la altura del kilómetro 209.

Al transitar en el sentido Delicias-Chihuahua a bordo de un vehículo Acura de color gris y debido al pavimento mojado, terminaron saliendo del vehículo.

El conductor logró salir del vehículo mientras que su acompañante, al necesitar de una silla de rueda, requirió del apoyo de las autoridades.

Paramédicos de la Unidad de Rescates del Gobierno del Estado arribaron para brindarles los primeros auxilios, sin requerir el traslado a un hospital.

Elementos del Cuerpo de Bomberod, de la Policía Vial arribaron al lugar para hacer cargo y realizar el croquis correspondiente.