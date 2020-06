Acusan a policías prepotentes en colonia Obrera tras detención

Ayer por la noche sobre la calle Abasolo cruce con 25 de la colonia Obrera se registró un reporte al 911; un hombre intoxicado realizó acoso y tocamientos en contra de una transeúnte, al llegar la policía, según vecinos actuaron de manera prepotente contra ellos y el acusado, cuando a este le intentó dar sobredosis.

Según testigos, en esta zona proliferan personas adictas que pernoctan en una de las tapias cercanas, ayer un sujeto de aproximadamente 30 años de edad se puso grave luego de que al pretender abusar de una ciudadana, se encontró con un automovilista que lo comenzó a golpear y marcó al número de emergencia.

Minutos después no bastó con la golpiza que dio un civil, sino que también los propios elementos de seguridad actuaron fuera del protocolo que establece la Comisión de Derechos Humanos, según relata la denuncia emitida ante la prensa.

Subrayan que uno de los agentes se bajó de la unidad sin las medidas de protección que obligan en esta pandemia por el COVID-19 e indican que hasta que no vio presencia de la prensa, solo se puso guantes para limpiar al hombre intoxicado que tenía espuma en la boca.

La denuncia ciudadana se hizo dado a que aseguran que un agente en particular no solo al acusado trató mal, sino también a una de las vecinas que comenzó a decir que no era la manera de trasladarlo cuando al parecer le estaba dando una sobredosis. Aseguraron también que no se reportó el hecho a una ambulancia lo que puso en descontento a los testigos.