Acumula cuarta carpeta de investigación dueña de la funeraria Del Carmen

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación a Nancy Ivette A. A., en una nueva causa penal por delitos relacionados con la correcta inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como por fraude.

Esta representación social, comunicó a la imputada que enfrenta una investigación por los hechos registrados a partir del 16 de febrero de 2025, en los cuales, aparentemente ocultó el cadáver de una persona del sexo masculino del cual, hasta a la fecha se desconoce su paradero.

Con dicho acto, presuntamente obtuvo un lucro económico indebido por la cantidad de 40 mil pesos, tras simular que el cadáver fue cremado en su funeraria Del Carmen.

Hechos por los cuales, ayer lunes, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, notificaron otra una orden de aprehensión a Nancy Ivette A. A., al interior del Cereso Femenil No. 2 de Ciudad Juárez, en donde se encuentra con medidas cautelares de prisión preventiva en diversas causas penales.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, fijó para el próximo viernes 31 de octubre a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá la situación jurídica de la imputada por este nuevo caso delictivo.