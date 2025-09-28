Abandonan vehículo tras volcadura en carretera Aldama

Esta mañana el número de emergencia se reportó sobre un accidente carretero el cual tuvo lugar en el kilómetro 17 de la vía que conduce de Chihuahua a Aldama casi frente a la colonia Los Álamos.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Ciudad Aldama y paramédicos de Cruz Roja quienes indicaron que el vehículo se encontraba abandonado tratándose de un automotor de la marca Hyundai i10 de color gris.

Los agentes localizaron en su interior solamente botellas vacías de cerveza, el o la condustora se dio a la fuga.