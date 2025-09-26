Atropellan a motociclista tras sufrir choque sobre vialidad Sacramento

Un motociclista de 27 años fue atropellado en un choque ocurrido en el cruce de la calle La Calera y la vialidad Sacramento.

El hombre circulaba en línea recta por el carril izquierdo de la vialidad Sacramento cuando un vehículo, que se encontraba en la lateral derecha, intentó incorporarse a un retorno en la misma vialidad, impactándolo y proyectándolo contra el camellón.

En este accidente el motociclista sufrió lesiones considerables, incluyendo una contusión en la pierna izquierda y heridas en los brazos. Fue trasladado al hospital Morelos para recibir atención médica. El conductor del vehículo responsable se dio a la fuga tras el incidente.

Las autoridades investigan el caso para dar con el responsable del accidente.