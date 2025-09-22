Alcanzaría 80 años de prisión por secuestro, detenido tras agresión al Comandante de la AEI en NCG

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno señaló que el presunto líder criminal de “La Línea” detenido podría alcanzar una pena de hasta 80 años de prisión por el delito de secuestro agravado, sin embargo, también se busca fincar cargos por el ataque al Comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Miguel Alfonso Lozoya.

De trata de Abisai R. B. quién fue detenido el pasado 19 de septiembre como parte de los hechos que implican las lesiones por arma de fuego que sufrió el Comandante Lozoya.

César Jáuregui señaló que al detenido se le investigaba previamente por el secuestro de un empresario y con su captura se pudo integrar de manera definitiva la averiguación en su contra.

En este sentido, consideró que se trata de una detención importante y agregó que se continuará con las investigaciones para determinar qué otros cargos se le pueden formular.