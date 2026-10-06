Segundo video revela momento en que custodios provocaron muerte de interno: fiscal Centro

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes aclaró que el video que circula en redes sociales y que muestra diversas agresiones a un interno del Cereso de Aquiles no representa la prueba que se presentó en contra de los 4 custodios que fueron vinculados a proceso.

Mencionó que en la audiencia que concluyó este martes se presentó un video diverso en el que los imputados aparecen golpeando a la víctima con toletes y otros objetos como un teaser con el que inmovilizaron al interno.

Lo anterior corrobora la necropsia que se le realizó a la persona privada de su libertad y que arroja como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico por contusión, es decir, que perdió la vida a causa de los golpes que recibió.

En este sentido, el fiscal Centro mencionó que en redes sociales se filtró un video en donde la víctima recibe malos tratos como cubetazos de agua e incluso se le observa sufriendo convulsiones, dicha grabación reiteró que no es el mismo que se presentó como evidencia.

El video filtrado es parte de una investigación que sigue abierta y que podría ser constitutiva de uno o más delitos, sin embargo, para no afectar el debido proceso, los datos se encuentran en reserva.

Fue el pasado 29 de septiembre cuando se dio a conocer la detención de Carlos Gerardo O. A., de 36 años; Ramón Alejandro O. O., de 24 años; Luis Carlos G. C., de 24 años; y Silvino P. M., de 59 años quienes son acusados de los presuntos delitos de tortura y homicidio doloso en contra de Edwin Centeno Ceballos, de 45 años de edad.

Los hechos, según narró el fiscal, ocurrieron en las instalaciones del Poder Judicial en donde la persona privada de su libertad enfrentaba una audiencia.