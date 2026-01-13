Segunda Tormenta Invernal saldrá de territorio estatal durante este día, pero se mantendrán las temperaturas gélidas

Este martes, la masa de aire polar que impulsa el frente frío número 27 sobre el norte, noreste y centro de México, así como la Segunda Tormenta Invernal de la Temporada sobre el norte del país, en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente muy frío por la mañana con lluvia engelante en algunas partes, de frío a fresco por la tarde, ambiente de muy frío a frío intenso en la zona serrana con heladas, cielo de parcialmente nublado a nublado.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 25 km/h en parte de la zona norte, incluye: Guadalupe.
Lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en parte de la zona noreste, incluye: Ojinaga.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 13/1, Juárez 15/-2, Janos 15/-3, Madera 14/-4, Temósachi 16/-6, Cuauhtémoc 13-3, Ojinaga 14/7, Delicias 14/4, Camargo 14/3, Jiménez 14/2, Parral 13/1, Creel 13/-5, Chínipas 28/11, Guachochi 12/-6, El Vergel 11/-8.

En otras noticias:

