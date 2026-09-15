Sedena y Semar se reúnen con el Comando Norte de EU para ampliar capacidades combinadas de defensa

Ciudad de México. Con el propósito de ampliar las capacidades combinadas para la defensa de Norteamérica, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Secretaría de Marina (Semar), se reunieron con mandos del Comando Norte de Estados Unidos del 23 al 26 de agosto, en la Base Peterson de la Fuerza Espacial, en Colorado.

El encuentro correspondió a la reunión del Grupo de Trabajo de la Junta de Intercambio de Información (ISB, por sus siglas en inglés) y “se enfocó en expandir las capacidades combinadas para defender Norteamérica y mejorar los requerimientos críticos de intercambio de información”, según indicó el mando militar estadunidense en un mensaje publicado este martes en las redes sociales.

Precisó que la ISB “es una de las juntas de integración clave establecidas bajo la Mesa de Cooperación Militar Bilateral” (BMCR, por sus siglas en inglés), mecanismo diseñado, señaló, “para fortalecer un entendimiento común de los desafíos y oportunidades compartidos que enfrentan las fuerzas armadas de ambas naciones”.

El Comando Norte de Estados Unidos es uno de los mandos combatientes unificados del Pentágono, con sede en la Base Peterson, en Colorado. Su área de responsabilidad incluye a Estados Unidos, Canadá, México y aguas circundantes.