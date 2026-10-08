Sector aeroespacial de Chihuahua se consolida; crece un 17.2% en un año

El Centro de Información Económica y Social (CIES) dio a conocer que el sector aeroespacial de la industria manufacturera ha sido el principal fortalecido en el mercado internacional, esto durante el segundo trimestre (II TM) del año.

Al II trimestre de 2026, las exportaciones aeroespaciales alcanzaron $1,131.6 millones de dólares, frente a $965.2 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento de 17.2%.

El sector aeroespacial representó el 12.9% de las exportaciones de Equipo de Transporte del estado, las cuales sumaron $8,740 millones de dólares al II trimestre de 2026.

La industria aeroespacial de Chihuahua mantiene presencia comercial en 24 países, ampliando su vinculación con los mercados internacionales.

Estados Unidos, Brasil y Canadá concentran el 94.3% de los destinos de exportación, con productos como arneses para aeronaves, compartimentos de plástico para aeronaves, cabinas para helicópteros Bell 429 y Bell 407.

Asimismo, el sector manufacturero espera grandes inversiones en esta rama industrial por lo cual Chihuahua se sigue consolidando como una ciudad con grandes oportunidades para nuevos empleos, nuevas plantas industriales a futuro.