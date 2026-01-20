Se unirá UGRCH con ganaderos de Texas por cierre de frontera

Álvaro Bustillos Fuentes presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) comentó que sostendrá una reunión con la Asociación Ganadera de Texas próximamente con el fin de seguir reforzando uniones para buscar la apertura de la frontera al pie de ganado.

En este sentido el líder ganadero destacó que 70% del ganado de México es cruzado al estado de Texas, tan solo el estado de Texas representa el 25% del ganado de todo su país.

“Yo creo que Texas es un eslabón muy importante y ustedes saben bien que yo tengo acercamiento con los congresistas de Texas y están propositivos es el tema de alinear ya que a Texas le está afectando”, comentó.

Señaló que este cierre afecta severamente a los estados americanos no solo a México, por lo cual es necesario que se desarrollen las uniones.

Asegura que tanto el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA) siguen en procesos de dialogo, sin embargo, ve un panorama difícil para la apertura de la frontera.