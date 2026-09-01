Se sigue contemplando a Chihuahua para exportación ganadera, cruces abrirían a principios de octubre

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz señaló que se sigue contemplando a Chihuahua en materia de exportación ganadera hacia Estados Unidos.

Al respecto, dijo que de cumplirse los lineamientos impuestos por las autoridades federales, Chihuahua podría reanudar su exportación ganadera a principios de octubre.

Recordó que el pasado viernes se anunció un cierre temporal de los cruces en Sonora, aludiéndose cuestiones técnicas que se esperan solventar en los próximos días para continuar con los cruces de ganado.

Mauro Parada aclaró que se tiene una comunicación oficial dando una fecha, pero en pláticas con autoridadestanto americanas como mexicanas, se busca calibrar el protocolo en Sonora para poderlo aplicar bien de mejor manera en Chihuahua.

“Esperemos que a inicios de octubre pudiéramos tener esa posibilidad, pero el trabajo que nos toca a nosotros como ganaderos y como autoridades es que estén en todas las condiciones adecuadas en las estaciones cuarentenarias, en el tratamiento al gusano barrenador y en el tema de la movilización del ganado”.