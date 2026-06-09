Se reúne hoy la JUCOPO; definirán comparecencia del alcalde de Juárez e integración de bancadas tras salida de Rosana Díaz del GPMorena

Este martes 9 de junio, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado se reunirá a las 15:30 horas, y de los puntos más destacados a tratar está la integración de los Grupos Parlamentarios, luego de la salida de la diputada Rosana Díaz de la bancada de Morena, así como el definir el formato de la comparecencia del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Y es que fue el pasado mes de abril, cuando los diputados locales aprobaron llamar a comparece al alcalde de Ciudad Juárez, luego de que trascendiera que el Gobierno Municipal no reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 118 millones de pesos que les retuvo como parte del ISR a los trabajadores del Ayuntamiento.

Por lo que el orden del día es el siguiente:

I. Lista de asistencia y, en su caso, declaratoria del quórum legal.

II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

III. Aprobación en su caso del Acta de la reunión del día 27 de abril del presente año.

IV. Aprobación, en su caso, de Anexo al Acuerdo mediante el cual se aprobó la realización del Proceso de Participación, Consulta Estrecha y de Colaboración Activa de Personas con Discapacidad para la elaboración de legislación en el año 2026.

V. Aprobación, en su caso, de solicitud de cambio de recinto para llevar a cabo la Diputación Permanente en Ciudad Hidalgo del Parral y Guachochi.

VI. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que reforma el Decreto de la integración de los Grupos Parlamentarios.

VII. Recepción de propuestas, y aprobación, en su caso, del formato para desahogar la comparecencia del alcalde de Juárez.

VIII. Asuntos Generales.

IX. Clausura de la Reunión