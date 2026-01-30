Se registran mínimos casos de vapeadores en secundarias

Lorenzo Parga, subsecretario de Educación Básica dio a conocer que existen pocos casos de menores de secundaria que llegan a ser sorprendidos con vapeadores.

El uso de vapeador es prohibido debido al daño que llega a causar en el cuerpo debido a esto la autoridad dio a conocer hace meses su prohibición por ello en las escuelas se ha dado el encuentro de menores con este producto.

“Hemos encontrado a menores con el uso de vapeadores, pero son casos mínimos en la entidad, en este caso se notifica a los directores del plantel y el llamado a los padres”, comentó.

Cabe destacar que se darán atenciones en todos los planteles para evitar el uso de estos artículos por parte de menores.