Se registran 28 casos de influenza y 24 mil infecciones respiratorias en el Estado

En el periodo comprendido del 01 de enero al 26 de enero, la Secretaría de Salud señaló que se han registrado 28 casos de influenza y 24 mil 867 infecciones respiratorias en la entidad y solo un caso de COVID 19.

Se tiene el registro de 1 caso de Covid 19 en la entidad, este caso se dio en la ciudad de Delicias, y por el momento no se reportan más.

En cuanto a Influenza, en el mismo periodo se tiene un registro de 28 casos en la entidad, de los cuales 8 fueron confirmados en la ciudad de Chihuahua, 6 en Ciudad Juárez, 3 casos en Delicias, en Cuauhtémoc y Camargo 1 en Ascensión, Namiquipa, Batopilas, Madera y Rosales respectivamente.

Respecto a las neumonías y bronconeumonías, se cuenta con un registro de 824 casos confirmados en la entidad, estos fueron los municipios que mantien el mayor número de casos: 278 en Chihuahua, 314 en Ciudad Juárez y 59 en Cuauhtémoc, el resto de los municipios presentan menos de 10 casos.

En el mismo periodo, la Secretaría de Salud tiene un registro de 24,867 casos de Infecciones respiratorias agudas en la entidad, estos son los municipios que mantienen el mayor número de casos:

-Chihuahua 6,985 casos

-Ciudad Juárez 6,774 casos

-Parral 1,251 casos

-Cuauhtémoc 970 casos

-Delicias 769 casos

-Camargo 793 casos

-Guachochi 711 casos

-Jiménez 467 casos

-Saucillo 353 casos

-Guerrero 346 casos

-Bocoyna 385 casos

-Guadalupe y Calvo 375 casos

-Nuevo Casas Grandes 297 casos

-Ojinaga 160 casos

-Balleza 252 casos

-Ahumada 170 casos

-Urique 286 casos

-Carichí 227 casos

-Meoqui 195 casos

-Aldama 161 casos

-Ascención 147 casos

-Madera 144 casos

-Batopilas 123 casos

El resto de los municipios presenta menos de 100 casos.