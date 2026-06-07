Se registra terremoto de magnitud 8.2 en la isla de Mindanao, en Filipinas; activan alerta de tsunami

La tarde de este domingo se activó una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 8.2 en la isla de Mindanao, en Filipinas.

Actualmente hay riesgo de fluctuación de los niveles del mar en las Islas Marianas, Guam, Rota, Tinián y Saipán, de acuerdo con el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico.

Ante esto, las autoridades han pedido a las personas en estas zonas a salir del agua, alejarse de playas y puertos, y seguir las instrucciones de las autoridades.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología precisó que se espera que las olas en esta zona de Filipinas incrementen al menos un metro por encima de la marea normal.

Como medidas de prevención han llamado a que las embarcaciones sean aseguradas y los tripulantes se alejen de la costa, mientras que aquellas que están en el agua deberán permanecer mar adentro hasta nuevo aviso.

La ciudad de Davao, en Mindanao, ha anunciado la suspensión de las clasesante el terremoto, instaron a revisar los inmuebles y verificar que no tengan fugas de agua ni de gas.

El Centro Alemán de Investigación Geocientífica había estimado inicialmente la magnitud del terremoto en 7.3, pero el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos señaló que tuvo una magnitud 8.2 y emitió un aviso tras el terremoto.

Con información de Reuters