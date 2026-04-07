Se reduce distancia entre Morena y PAN para la gubernatura, según Massive Caller

La más reciente encuesta de Massive Caller, la distancia entre Morena y PAN de cara a la renovación de la gubernatura de Chihuahua, se redujo en el último mes y ahora la diferencia es de 6.7 puntos porcentuales.

Así lo informó Massive Caller en su más reciente encuesta, en la cual también muestra un incremento en las preferencias electorales a favor del PRI.

Según la encuesta, Morena continúa en primer lugar con el 38.3 por ciento de las preferencias, seguido por el PAN con el 31.6 y en tercer lugar el PRI, con el 13.8 por ciento, mientras que las aspiraciones independientes aparecer con el 4.7 y Movimiento Ciudadano con el 3.5 por ciento.

En el caso de las preferencias internas de Morena para decidir por su candidato a la gubernatura, la senadora Andrea Chávez se ubicó en primer lugar, seguida por el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, el senador Juan Carlos Loera y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Por el PAN, quien aparece en primer lugar de las preferencias es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, con el 48.1 por ciento; seguido por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, con el 20.3, mientras que en tercer y cuarto lugar están la dirígeme estatal panista Daniela Álvarez y el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano.

Respecto al PRI, el diputado federal Tony Meléndez está en primer lugar, seguido por el también diputado federal Alex Domínguez y el director del Conalep, Omar Bazán.

En el caso de los independientes, quien encabeza es Julián LeBarón y por Movimiento Ciudadano, en primer lugar está el diputado federal Alfredo Lozoya.