Se incendia taller de soldadura en calles Escudero y Armendáriz; no hubo lesionados

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a un taller de soldadura ubicado en el cruce de las calles Escudero y Armendáriz, luego de que se reportara un incendio que podía observarse desde distintos puntos del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego aparentemente comenzó debido a la acumulación de basura en el lugar, donde también había fierros oxidados, lo que provocó una intensa columna de humo y la rápida propagación de las llamas.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos para sofocar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a propiedades cercanas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el área afectada.