Se incendia camioneta en la colonia Praderas del Sur

Un fuerte incendio vehícular se presentó esta mañana en la colonia Praderas del Sur, fue consumida en su totalidad.

La camioneta Mercury Villager modelo 95 fue consumida por el fuego, el incidente ocurrió sobre la calle praderas de Chihuahua en la colonia Praderas del Sur, la camioneta fue consumida por el fuego en su totalidad.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y bomberos, tras varios minutos lograron contener el fuego asimismo no se reportaron personas lesionados, bomberos de investigación acudieron para iniciar la indagatorias.

La propietaria de nombre Ivonne de aproximadamente 25 años fue la que reportó el incidente al número de emergencias 911 y aquellas se encontraba al interior de su vivienda.