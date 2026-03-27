Se despiden del INE tres consejeros; piden “resistir presiones”

El pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) despidió hoy a los consejeros Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala que cumplieron su periodo de 9 años de gestión para el que fueron designados.

Al final de la sesión de este jueves, que duró 9 horas, los tres consejeros emitieron un mensaje de despedida.

Los consejeros Claudia Zavala y Jaime Rivera aprovecharon su discurso para reprochar la reactivación de una denuncia presentadas en 2021 en el Órgano Interno de Control del propio instituto, en contra de algunos consejeros por votar ese año por frenar temporalmente la organización de la revocación de mandato al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Solo que por una cuestión evidentemente política sigue abierto un procedimiento administrativo a todas luces infundado, arbitrario y visos de venganza, que busca sancionarnos a mi y otros colegas por decisiones que tomamos en ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales pero que no gustaron a alguna persona en el grupo de poder. Como vemos, las pulsiones autoritarias siguen presentes en nuestros tiempos”, afirmó Zavala.

“Las y los consejeros no pueden ni deben ser sancionados ni siquiera investigados por las decisiones que toman de forma colegiada en el ejercicio de sus atribuciones ni por la forma que votan dentro del órgano colegiado”, dijo Rivera.

A su vez la consejera Dania Ravel cuestionó los últimos cuatro recortes presupuestales anuales que se ha hecho al INE desde la Cámara de Diputados.

Los tres consejeros fueron despedidos entre aplausos de los consejeros y representantes de algunos partidos políticos.