Se crearon 3 mil 421 empleos durante enero en el estado

El Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua (CODER) lanzó las cifras de empleo generado durante el mes de enero del presente año, en donde se dieron 3 mil 421 empleos nuevos, esto significa una recuperación del 19% de empleos perdidos durante el año 2025.

El estado de Chihuahua está posicionado en el lugar 12 con generación de empleos, al tener una recuperación de empleo.

En enero de 2026 se perdieron 8 mil 104 plazas laborales a nivel nacional, lo que equivale a una disminución de -0.04% en los empleos totales respecto al mes de diciembre del año pasado.

De las 32 entidades del país, 8 presentaron pérdidas de empleo en el mes de enero de 2026, los estados que lideraron las perdidas fueron: 1. Ciudad de México con -54,763, 2. Estado de México con -35,565 y Tlaxcala con -9,389.

Por su parte, los estados con mayor generación de empleo en el mismo periodo fueron 1. Nuevo León con 11,708, 2. Sinaloa con 11,493 y 3. Coahuila con 11,477.