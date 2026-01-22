¡Se acabaron los boletos! Grupo Firme y Edén Muñoz rompen récord de venta

Tras el arranque de la venta de boletos para el palenque de la Feria de Santa Rita 2026, ya se registra un sold out en dos conciertos.

Se trata de Grupo Firme quienes se presentarán en el Palenque el día 27 de mayo, así como Eden Muñoz quien se presentará el 23 de mayo, ya no cuentan con boletos disponibles ante la rápida venta.

Cabe destacar que apenas ayer se dio la venta oficial de los boletos a través de oficinas de Boletito y en la página oficial, sin embargo, hasta por la noche se reportó sold out.

Aún falta el anuncio de artista sorpresa o una fecha adicional de alguno de los artistas anunciados en la cartelera.