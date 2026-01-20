Sarampión: ayudó el no estar afiliados al IMSS-Bienestar, más eficacia en la conducción de esfuerzos

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza indicó que el hecho de que Chihuahua no está afiliado al esquema del IMSS-Bienestar permitió tener una mejor eficacia en la atención del brote del sarampión, implementando una estrategia de vacunación reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y con miras a replicarse en otras entidades federativas y países del América Latina.

En este sentido, destacó que las decisiones recaen sobre el Consejo Estatal de Salud de Chihuahua, desde donde se encabezó la conducción de esfuerzos interinstitucionales, evitando fragmentar los servicios y acciones.

Actualmente Chihuahua reporta 4 casos activos de sarampión en la entidad, con un 95 por ciento de vacunación y vigilancia permanente en población foránea que llega a la entidad como las personas jornaleras.

Gilberto Baeza manifestó que el Estado es ejemplo nacional e incluso internacional respecto a las acciones para atender el brote de sarampión y que a la fecha no existen riesgo de que se genere un brote de contagios como el que se registró en 2025.

Agregó que Chihuahua no baja la guardia y pese a tener un mínimo de casos activos, se continúa con la aplicación de vacunas contra el sarampión, principalmente en menores de edad, a partir de los 6 meses de nacido.