Santiago De la Peña escucha a madres y padres de asociaciones Down y refrenda compromiso del Estado con la inclusión

El Secretario General de Gobierno de Chihuahua, Santiago De la Peña, sostuvo un encuentro con madres y padres integrantes de las asociaciones Down *“Por un Mundo más Amable”, “Familia T21”, “Fundación Elías” y “Saber Didáctico” con el propósito de escuchar de primera mano las necesidades, inquietudes y retos que enfrentan en la atención, desarrollo e inclusión de sus hijas e hijos.

Durante la reunión, De la Peña reiteró que el Gobierno del Estado mantiene una política de puertas abiertas y atención cercana a la ciudadanía, en línea con la instrucción de la gobernadora Maru Campos, de mantener un diálogo permanente con las y los chihuahuenses.

“Para el Gobierno del Estado de Chihuahua es fundamental construir una sociedad más incluyente, donde todas las personas tengan acceso a oportunidades de desarrollo, educación, empleo y participación plena en la vida social”, expresó el funcionario.

Las madres y padres de familia presentes aprovecharon el encuentro para compartir experiencias y plantear diversas inquietudes relacionadas con la atención médica, educativa y social de sus hijas e hijos. En ese sentido, reconocieron el servicio médico que brinda MediChihuahua, al señalar que ha representado un apoyo importante para sus familias.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener un canal permanente de diálogo y coordinación entre el Gobierno del Estado y la asociación, con el objetivo de seguir impulsando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de las personas con síndrome de Down en Chihuahua.