Sanciona Gobierno a empresa por engañar para conseguir contrato en Asipona Dos Bocas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa Bernabeu México, S.A. de C.V., con una multa de más de 2 millones de pesos y casi año y medio de inhabilitación para celebrar contratos con la administración pública, por intentar obtener mediante engaños contratos para prestar servicios de limpieza en la ASIPONA Dos Bocas.

“Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, señaló este lunes la Secretaría a través de un comunicado.

La sanción, publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se derivó de que la empresa presentó información falsa durante la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-13-J2P-013J2P001-N-14-2025, convocada por la ASIPONA Dos Bocas para contratar el servicio integral de limpieza y servicios generales en sus instalaciones.

De acuerdo con la resolución, Bernabeu México entregó 61 constancias de capacitación apócrifas con las que buscó acreditar la experiencia del personal que prestaría el servicio.

Por ello, se le impuso una multa de 2 millones 36 mil 520 pesos e inhabilitación por 16 meses y 24 días para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, así como estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

La Secretaría Anticorrupción justificó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

“La persona moral tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”, advirtió.