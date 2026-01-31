Sanción y posible cancelación de licencia a choferes involucrados en riña: Estado

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, informa que los dos choferes de unidades de transporte público involucrados en una riña misma que fue grabada por ciudadanos y difundida en redes sociales; ya fueron sancionados conforme a la normatividad vigente.

Asimismo, ambos operadores fueron citados al Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Transporte, donde se analiza la posible cancelación de sus licencias para conducir transporte público.

Los choferes involucrados operaban las unidades con números económicos 617 y 631, correspondientes a la ruta Punta Oriente.

Finalmente, la Subsecretaría de Transporte pone a disposición de las y los usuarios el número de WhatsApp 614 379 0561, para recibir quejas y/o sugerencias relacionadas con el servicio de transporte público.