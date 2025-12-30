Sale en libertad director de Policía Municipal de Madera tras detención por vehículo con reporte de robo

El director de la Policía Municipal de Madera, Valentín M. T., de 43 años, fue liberado luego de haber sido detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado mientras conducía un vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con información conocida este viernes, el mando policiaco recuperó su libertad al acreditar, de manera preliminar, que adquirió el automotor de buena fe, por lo que la autoridad determinó dejarlo en libertad bajo reservas de ley, mientras continúan las indagatorias correspondientes.

La detención ocurrió el pasado miércoles en el cruce de las calles 5 de Mayo y Primera, en el primer cuadro de la ciudad de Madera, donde agentes investigadores realizaron la revisión del vehículo que conducía.

Durante el operativo, se aseguró una camioneta Jeep Wrangler, modelo 2017, color gris, la cual contaba con reporte de robo vigente desde el 19 de febrero de 2024, registrado en Ciudad Juárez.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si se fincarán responsabilidades adicionales, aunque el caso permanece abierto para el seguimiento legal correspondiente.