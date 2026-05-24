Rocha Moya y Enrique Inzunza confirman que atenderán citatorios de FGR

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador morenista Enrique Inzunza atenderán el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer.

Por medio de un mensaje en redes sociales, Rocha Moya indicó que es un hombre que no tiene nada que temer y que acudirá a comparecer.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, apuntó por medio de un mensaje en sus redes sociales.

Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República. Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 23, 2026

El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la @FGRMexico. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 23, 2026

“Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, señaló.

“La FGR citó a declarar a diez personas señaladas en una acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el gobernador del estado con licencia Rubén Rocha Moya, como parte de una indagatoria abierta en México a raíz del caso”, agregó.

“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanos”, argumentó.

En un comunicado, la FGR informó que realiza “las acciones pertinentes” dentro de sus planes de investigación y que, “entre otras acciones”, las personas referidas “están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación”, con el objetivo de “avanzar con seriedad y exhaustividad”.

La Fiscalía no detalló fechas de comparecencia, calidad procesal de Rocha Moya y los otros citados ni si las entrevistas derivarán en nuevas diligencias.

No obstante, precisó que actúa “con plena sujeción al debido proceso” y que seguirá informando “de manera transparente y oportuna” sobre los avances de las investigaciones.

La citación ocurre después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve actuales o exfuncionarios y mandos de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas.

El Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que los acusados supuestamente conspiraron con líderes del cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

La lista difundida por el Departamento de Justicia incluye, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, a Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

Con información de López-Dóriga Digital