Rinden protesta nuevas titularidades de áreas del IEE Chihuahua

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) llevó a cabo este martes 3 de febrero, en la Sala de Sesiones del Consejo Estatal, la toma de protesta de las personas titulares de diversas áreas ejecutivas y técnicas del Instituto, previamente designadas por el Consejo Estatal.

Durante el acto protocolario, rindieron protesta:

• María del Mar Trejo Pérez, como titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana;

• Allan Eduardo Hernández Portillo, al frente de la Dirección Jurídica;

• Alan Daniel López Vargas, como titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

• Alonso Farrés Baeza, en la Unidad de Fiscalización Local;

• y Argelia López Valdez, como titular de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense.

Al evento asistieron la Consejera Presidenta, Yanko Durán Prieto, así como las y los consejeros electorales Víctor Yuri Zapata Leos, Diana Patricia Ontiveros Aguirre, Vanessa Adriana Armendáriz Orozco, Jesús Miguel Armendáriz Olivares, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz y Ricardo Zenteno Fernández.

Durante sus intervenciones, las consejeras y los consejeros emitieron mensajes para reconocer la labor desempeñada por quienes ya formaban parte de la estructura del Instituto, señalando que el tránsito de un área a otra, así como la designación para encabezar nuevas responsabilidades, representa un reconocimiento al trabajo, compromiso y experiencia institucional que han demostrado a lo largo de su trayectoria en el IEE.

Asimismo, dieron la bienvenida a las personas que se integran a las distintas áreas, a quienes desearon el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, destacando que estas designaciones fortalecen la estructura del Instituto y lo dejan listo para afrontar de manera sólida los trabajos rumbo al próximo Proceso Electoral Local 2026-2027.

Con este acto, el IEE Chihuahua reafirmó su compromiso con el adecuado funcionamiento de sus áreas ejecutivas y técnicas, en apego a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.