Riña en unidad del JuárezBus deja un detenido

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que la tarde de este miércoles 14 de enero fue detectada una riña entre dos usuarios al interior de la unidad T-089 del sistema JuárezBus, gracias al monitoreo en tiempo real con el que cuenta el servicio.

De acuerdo con el reporte oficial, tras identificar el altercado se activó de inmediato el protocolo de seguridad, solicitando a ambos involucrados descender en la estación Aguirre Laredo. Sin embargo, al arribar al punto, uno de los usuarios agredió al otro con un objeto punzocortante, presuntamente unas tijeras.

Ante esta situación, personal del sistema solicitó el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes acudieron al lugar para realizar la detención del presunto agresor y dar seguimiento al hecho conforme a la ley.

La Operadora de Transporte reiteró el llamado a las y los usuarios del JuárezBus a mantener una convivencia respetuosa dentro de las unidades y estaciones, así como a evitar cualquier acto de violencia como forma de resolver conflictos.