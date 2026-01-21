Revocan beneficio de libertad a sentenciado por abuso sexual, incumplió con trabajo social

– Lo recapturaron con orden de aprehensión

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación reaprendieron a Jesús Vicente N. G., en la ciudad de Parral, por incumplir con una resolución judicial que le otorgaba el beneficio de la sustitución de la sentencia de prisión dictada en su contra por el delito de abuso sexual agravado que cometió a una víctima, menor de edad.

En mayo del 2023, la persona reaprendida de 40 años de edad, fue sentenciada a tres años y cuatro meses de prisión, y en marzo del 2024 el Tribunal de Ejecución del Distrito Judicial Hidalgo, le concedió la sustitución de la pena privativa de la libertad por la de realizar trabajos o servicios en favor de la comunidad, misma que incumplió.

Motivo por el que un Juez de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Hidalgo, giró una orden de captura en su contra, la cual se le cumplimentó ayer martes 20 de enero, y quedó nuevamente en prisión para cumplir el resto de su sentencia.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)