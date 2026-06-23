Revelan audio de gobernadora de Baja California en el que reconoce que busca acuerdo con EU

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha buscado concretar un acuerdo con Estados Unidos después de que le revocaran su visa en mayo del año pasado y frente a posibles acusaciones en su contra.

El audio en el que Marina del Pilar busca un acuerdo con EU | #Opinión de @hdemauleon 🖊️ "La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha buscado acercarse a agencias de inteligencia de EU a través de un grupo de contactos –'asesores externos del FBI'"… pic.twitter.com/8BcpjNp8vk — El Universal (@El_Universal_Mx) June 23, 2026

De acuerdo con un audio publicado por el periodista Héctor de Mauleón, la morenista ha intentado llegar a las agencias de inteligencia estadounidense con un grupo de contactos a los que se les ha identificado como “asesores externos del FBI”.

De Mauleón señala que estos asesores le han ofrecido a la gobernadora y sus abogados reunirse en la oficina en Tijuana del consulado de Estados Unidos con el fin de ayudarle con las sanciones que el gobierno pudiera “presentar en breve” en su contra.

El audio corresponde a una conversación con un grupo de personas que le ha prometido ayuda a Marina del Pilar Ávila, quien revela que su abogado es Michael Nadler, que como fiscal estuvo a cargo del caso contra Alex Saab, prestanombres de Nicolás Maduro.

“Puede traer a sus abogados con gusto y lo podemos hacer en el consulado americano, en una oficina privada en Tijuana y aparte de eso ayudarla con los términos, sanciones y cargos, ahorita, señora gobernadora, estamos muy muy a tiempo de poderlo de poderlo lograr bien”, comienza.

Después, Marina del Pilar afirma que hay agencias de Estados Unidos con las que se ha reunido después de que la buscaran, por lo que pregunta qué pasará con esos encuentros y remite a las personas al otro lado del teléfono a comunicarse con su abogado: Michael Nadler.

“Yo quiero resolver eso y aclarar cualquier cosa, pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado para que él se encargara, pues de todos los trámites legales y jurídicos, que me pudiera explicar exactamente este pues toda la situación”, añade Ávila.

Acto seguido, deletrea el nombre de su abogado y señala que buscó una defensa que no estuviera en México para evitar que se difundiera su información.

“Al principio, cuando no sabía cómo estaba la situación, busqué a alguien alejado de Baja California para que no fuera a filtrarse, pero él viene para acá Pues cuando se requiere una vez al mes”, agrega.