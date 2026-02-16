Reúne Municipio 500 despensas en evento “Lucha Libre CUU”; serán para niños con cáncer

Fue una tarde de solidaridad entre familias y gobierno para apoyar en esta noble causa

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), llevó a cabo con gran éxito la función de Lucha Libre con causa “Lucha CUU”, en el Gimnasio del Deporte Adaptado.

El evento reunió a un aproximado de 500 personas, entre niñas, niños, jóvenes y familias completas que disfrutaron de una jornada llena de emoción y convivencia, demostrando el compromiso de la ciudadanía chihuahuense con las causas sociales, ya que la entrada a este evento era a cambio de una despensa.

Se lograron recaudar 500 despensas que serán destinadas, en coordinación con las asociaciones civiles Vive Sin Cáncer, Conquistando Sonrisas, Fundación Leonardo, Narices Rojas, Darenka y AMANC, al apoyo de niñas, niños y familias que enfrentan cáncer infantil, fortaleciendo las acciones de acompañamiento y respaldo social.

La cartelera incluyó una exhibición de alumnos de Lucha Libre CUU, así como diversos combates que mantuvieron un ambiente familiar y de entusiasmo durante toda la función.

Durante el evento se vivió una destacada participación ciudadana, donde el deporte se consolidó como una herramienta para promover la solidaridad y la unión comunitaria en favor de quienes más lo necesitan.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso de impulsar el deporte, la prevención y la participación social como ejes fundamentales para construir una comunidad más fuerte y solidaria.