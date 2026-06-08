Resuelven situación jurídica de imputado por homicidio en Rinconada Los Nogales

Fue vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús E. D., alias “El Chuy”, por el delito de homicidio calificado.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 436/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 12 de febrero del año en curso, Jesús E. D., recibió la orden de privar de la vida a la víctima, para lo cual se introdujo en el domicilio de la calle Sierra Boca Grande, número 254, de la colonia Rinconada Los Nogales, y le disparó con un arma de fuego en repetidas ocasiones.

La indagatoria permitió individualizar su posible participación y capturarlo con una orden de aprehensión, que se le cumplimentó el pasado lunes 1 de junio, entre las avenidas Lombardo Toledano y Juan Pablo II, en la ciudad de Chihuahua.

En la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control, resolvió la situación jurídica del imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público y la Policía Ministerial, de FDZC, se busca castigar al agresor y otorgar justica y tranquilidad a las víctimas.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)