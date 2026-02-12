Rescatan a dos cuauhtemenses, fueron asaltados y secuestrados en Sinaloa

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado dio a conocer que ayer miércoles fueron rescatadas dos personas originarias de Cuauhtémoc que habían sido privados de su libertad en Sinaloa.

Las víctimas habían ido de vacaciones a Mazatlán durante el fin de semana, entre el sábado y domingo perdieron comunicación con sus familiares.

Tras ser localizados en Corcordia, los sujetos declararon a las autoridades que fueron asaltados y secuestrados, despojándolos de su vehículo y sus pertenencias.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se trasladaron al lugar para el rescate, trasladándolos a su lugar de residencia.