Rescatan a 5 migrantes en Juárez, 4 detenidos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo la detención de cuatro personas en el municipio de Ciudad Juárez por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, además del rescate de personas migrantes que presuntamente eran trasladadas por los ahora detenidos.

Los hechos se registraron durante la noche del pasado 11 de febrero, en las inmediaciones del bulevar Cuatro Siglos, cuando los elementos que operaban en una célula conjunta detectaron una movilización inusual de personas, motivo por el cual se aproximaron a la zona para verificar la situación. Al percatarse de la presencia policial, el grupo que encabezaba la movilización adoptó una actitud agresiva y hostil en contra de los agentes.

Derivado de estos actos, se realizó la detención formal de Jair Iván R. V., Joel Leonel S. L., Ulises Roberto A. M. y Jareth R. V., a quienes también se les aseguró un vehículo Chrysler de color negro que se encontraba en las cercanías. En el mismo sector, los agentes localizaron a otro grupo de personas que presuntamente se encontraban en condición de movilidad.

Tras llevar a cabo las indagatorias correspondientes, se confirmó el hecho, lo que permitió el rescate de cuatro hombres y una mujer, de los cuales dos son originarios de Guatemala y los restantes de nacionalidad mexicana.

Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público para dar continuidad a las investigaciones correspondientes, mientras que las cinco personas rescatadas quedaron bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales para combatir conductas delictivas y proteger los derechos de las personas en situación de movilidad, como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.