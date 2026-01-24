Rescata SSPE a cuatro mujeres y dos menores varados por nieve en Guadalupe y Calvo

Elementos de Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo el rescate de cuatro mujeres y dos menores de edad en el municipio de Guadalupe y Calvo, luego de que el vehículo en el que viajaban quedara varado a causa de las condiciones climatológicas adversas.

El hecho ocurrió durante la mañana de este 24 de enero, sobre la carretera que comunica de Hidalgo del Parral hacia Guadalupe y Calvo, cuando los agentes estatales detectaron una camioneta que se encontraba a un costado del camino sin posibilidad de avanzar, debido a la acumulación de nieve en la zona.

Ante la situación, los elementos actuaron de inmediato para auxiliar a las personas, empujando y posteriormente remolcando el vehículo hasta colocarlo en un punto más seguro, evitando así mayores riesgos.

En el interior de la unidad viajaban cuatro mujeres y dos menores, quienes, tras ser valorados por los agentes y confirmar que no presentaban lesiones, fueron trasladados por la Policía Estatal hacia un municipio cercano, garantizando su seguridad.

La Policía del Estado reafirma su compromiso con la ciudadanía mediante acciones de auxilio y apoyo oportuno, especialmente en situaciones de riesgo derivadas de fenómenos naturales, priorizando la integridad de las familias chihuahuenses.

Cabe recordar que la línea de emergencias 911 se mantiene operando las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender de manera inmediata cualquier situación que represente un riesgo para la población.

Estas acciones forman parte de la estrategia de atención y proximidad social impulsada por Gilberto Loya, titular de la SSPE, enfocada en brindar apoyo directo a la ciudadanía y demostrar que con seguridad damos resultados.