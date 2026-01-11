Reportan que Telcel expone datos personales en sitio web tras inicio de registro de telefonía móvil

A un día de la entrada en vigor del registro para los usuarios de telefonía móvil en México, personas en redes sociales detectaron una falla en el sitio web de Telcel. Al ingresar su número en la página para comenzar con el procedimiento, el código fuente del sitio filtraba todos los datos personales vinculados al propietario sin necesidad de contraseñas.

¿Qué se sabe acerca de la presunta filtración?

Personas que trataron de realizar el procedimiento estipulado por el gobierno mexicano para ingresar al Padrón de Telefonía Móvil que inició el 9 de enero y estará disponible hasta el 30 de junio, identificaron que al revisar el código fuente del sitio, este presentaba una falla interna, ya que revelaba los datos personales del usuario vinculado al número colocado.

Mientras los clientes esperaban recibir su mensaje para continuar con el proceso, información sensible era disponible sin necesidad de introducir una contraseña o dar permiso para esta acción, mencionan usuarios de redes sociales.

Entre los supuestos datos filtrados estaría el nombre completo, la fecha de nacimiento, CURP, email, y otros datos personales.

Telcel responde; reitera seguridad del procedimiento

Frente a esta situación, la empresa de telefonía móvil expresó que la información de sus clientes “está segura” y explicó que cada usuario recibe un código único por mensaje de texto (SMS) para acceder “únicamente a su propia información” y así poder vincular su línea telefónica.

“Hemos implementado medidas de seguridad adicionales al proceso de registro”, explicaron en un comunicado.

“El proceso es seguro y tus datos están protegidos”, concluyen.

Ya habían manifestado fallos en el portal para el registro en Telcel

El viernes 9 de enero, en pleno comienzo de la medida, usuarios empezaron a reportar quejas y fallos en la plataforma oficial de Telcel, señalando errores para completar la vinculación con CURP, demoras en la validación y problemas técnicos que impiden finalizar correctamente el registro.

Esta situación dejó a diversos clientes sin la posibilidad de vincular su número con su CURP. Telcel no emitió ningún comunicado oficial al respecto.

Con información de Milenio