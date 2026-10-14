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Reportan fuerte incendio en vivienda de colonia Villa, una adulta mayor hospitalizada

Un fuerte incendio se registró esta mañana en una vivienda de la colonia Villa, entre las calles 2 de octubre y Jóvenes Vanguardistas.

Fue alrededor de las 6:00 de la mañana cuando se recibió el reporte a la línea de emergencias, atendiendo en primera instancia agentes de la Policía Municipal quienes acordonaron el perímetro para permitir la actuación del Cuerpo de Bomberos.

Diversas cisternas y un coche bomba llegaron al lugar, tomándose alrededor de 2 horas en poder sofocar las llamas; hasta el momento se desconoce la causa del incendio.

Cabe señalar que las personas que habitaban en dicha casa lograron salir cuando comenzó el sinistro, logrando ponerse a salvo, sin embargo, se dio a conocer que una adulta mayor fue llevada al hospital.

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