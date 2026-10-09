Reportan dos hombres baleados en la colonia Infonavit Mezquites

Un reporte de personas baleadas movilizó a elementos de las distintas corporaciones policiacas hacia el cruce de Lucha Popular y bulevar El Saucito, en la colonia Infonavit Mezquites.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a un hombre con lesiones provocadas por esquirlas, quien recibió atención médica en el sitio sin necesidad de ser trasladado a un hospital.

De manera preliminar, se informó que un segundo lesionado llegó por sus propios medios al Hospital Star Médica, ubicado en el periférico de la Juventud y Francisco Villa. En la escena del ataque fueron localizados casquillos calibre .223, por lo que las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.