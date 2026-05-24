Reportan disparos cerca de la Casq Blanca, abaten a tirador

El joven muerto por disparos del Servicio Secreto de EE.UU. en la tarde del sábado al acercarse y tirotear un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca tenía 21 años, había sido detenido anteriormente en la zona y tenía problemas mentales, según medios estadounidenses.

El hombre, identificado como Nasire Best, había sido arrestado anteriormente en los accesos a la Casa Blanca, según diferentes diligencias abiertas en los tribunales y había sido llevado a un centro psiquiátrico en junio del año pasado tras protagonizar otro incidente en el área de la Casa Blanca, donde aseguró que era Jesucristo, indicó CNN.

Agentes del Servicio Secreto dispararon a Best, después de que este se acercara a un puesto de control de seguridad y disparara, según los medios. El diario New York Times indicó que el tiroteo se produjo después de que el hombre sacara un arma de una bolsa y comenzara a disparar contra los agentes.

El suceso ocurrió poco antes de las 18:00 horas en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente estadounidense, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en un comunicado en su cuenta de X.

Durante el tiroteo un transeúnte también resultó herido.

Según los medios, Best había sido arrestado en julio del año pasado por entrar en una zona restringida del predio de la Casa Blanca, ignorando las indicaciones y órdenes de detenerse.

Un mes antes había sido llevado a un centro psiquiátrico por impedir a un vehículo el acceso al ala este de la Casa Blanca, entonces les dijo a los policías que “era Jesucristo y quería que lo arrestaran”.

Aparentemente un magistrado impuso una orden de alejamiento del lugar y había otra orden contra él por no presentarse a una vista judicial en agosto pasado.

Trump aplaude la “profesional actuación” del Servicio Secreto

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este domingo la profesionalidad del Servicio Secreto estadounidense durante el tiroteo. “Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país”, apuntó el mandatario en una publicación difundida a través de redes sociales.

En su mensaje, Trump ratificó que el atacante perdió la vida tras “un intercambio de disparos con (los) agentes del Servicio Secreto” que se encontraban de servicio en las proximidades de la residencia presidencial y recordó que este incidente tiene lugar tan solo un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Ello demuestra, en palabras del magnate neoyorquino, “la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington, D.C”. “¡La seguridad nacional de nuestro país así lo exige!”, sentenció, en alusión al salón de baile que está construyendo en el lugar.

Con información de Aristegui Noticias