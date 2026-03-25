Reportan detención de Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte Jáquez habría sido detenida en El Paso, Texas.

Trascendió que fueron elementos de ICE quienes capturaron a la exprimera dama y que estaría en proceso de extradición.

La esposa de Duarte contaba con órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones que se iniciaron por presuntos desvíos en la administración estatal, sin embargo, había promovido recursos de amparo para continuar en libertad.

Cabe señalar que César Duarte se encuentra en el Antiplano bajo la medida cautelar de prisión preventiva, luego de ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).