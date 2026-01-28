Reporta Ebrard avances para acelerar revisión del T-MEC

Ciudad de México. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), reportó este miércoles avances con sus pares estadunidenses para acelerar la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un breve video publicado en sus redes sociales, el funcionario destacó que se reunió casi una hora con Jamieson Greer, el representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

“Saliendo de la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos, tuvimos muy buena conversación con su equipo, casi una hora de tiempo que nos tomó. Hablamos sobre el futuro de los siguientes pasos para el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. Este año se tiene que revisar”, apuntó.

Ebrard aseguró que previamente se han avanzado muchos temas para que la revisión del acuerdo tripartito vaya mejor y más rápido posible.

Detalló que en la reunión se abordaron temas sobre aranceles, la sección 232, cómo está evolucionando la industria automotriz, los temas relativos a la exportación e importación entre Estados Unidos y México, así como sobre minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro.

“Son de los temas que hoy conversamos y pienso que fue muy buena reunión para empezar el año, concluyó.

Por su parte, en un comunicado el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que se reunió con Ebrard para dialogar sobre las relaciones comerciales bilaterales y la próxima revisión conjunta del T-MEC.

“Ambas partes reconocieron avances sustanciales en los últimos meses y acordaron continuar una interlocución intensa para abordar las barreras no arancelarias”, señala el comunicado.

Además, coincidieron en iniciar discusiones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas en el marco de la revisión del acuerdo, entre ellas el fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos, y una mayor alineación de la política comercial externa para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México, y para combatir el dumping persistente de bienes manufacturados en nuestra región.

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, enfatizó que en la reunión entre Ebrard y Greer se reconocieron avances sustanciales en los últimos meses y se acordó continuar la colaboración intensiva para abordar las barreras no arancelarias.

Además, dijo, acordaron iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas en el contexto de la primera Revisión Conjunta del T-MEC, incluyendo reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos y una mayor armonización de las políticas comerciales externas para defender a los trabajadores y productores en Estados Unidos y México.